Alfonso Martínez impulsa el desarrollo juvenil con Centros SPOT

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.– Con motivo del Primer Informe de Gobierno, el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar presentó los resultados de los Centros SPOT, una iniciativa de la Presidenta Honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, que se ha consolidado como un espacio para que las y los jóvenes crezcan, aprendan y encuentren nuevas oportunidades.

Paola Delgadillo ha subrayado que invertir en habilidades para la vida y en salud emocional reduce riesgos y amplía oportunidades; con esa visión, los centros Spot Morelia y Spot+ Villas del Pedregal ofrecen talleres gratuitos, charlas y acompañamiento socioemocional, como parte de un modelo que fomenta el desarrollo personal y comunitario.

En el último año, más de 700 jóvenes participaron de forma constante en más de 40 talleres que que van desde lo culinario, las artes plásticas, el deporte y la robótica, hasta el cine y la producción musical, entre muchas otras actividades. La combinación de formación técnica y creativa con acompañamiento emocional fortalece habilidades, disciplina y trabajo en equipo.

Los logros también se han visto en el terreno competitivo, donde equipos formados en este programa obtuvieron primeros lugares en calistenia, voleibol, kickboxing y danza urbana, obteniendo clasificaciones a torneos nacionales e internacionales. Más que medallas, son historias de esfuerzo y disciplina que inspiran a otros jóvenes.

Es importante resaltar que el Congreso del Estado de Michoacán reconoció a SPOT como Buena Práctica con Enfoque de Familia, destacando su aporte a la convivencia y al fortalecimiento del tejido social. Además, ya están en marcha los preparativos para abrir nuevas sedes en el sur y oriente de la ciudad, acercando este tipo de espacios a zonas con menos acceso a actividades formativas.

Estos resultados muestran que cuando se crean entornos seguros y con opciones reales de aprendizaje, las y los jóvenes pueden construir un futuro con más oportunidades; y hoy SPOT es un ejemplo de cómo el interés del Gobierno de Morelia por cuidar a la juventud moreliana fortalece a la sociedad y consolida a nuestra ciudad como el mejor lugar para vivir.