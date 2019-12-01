Alfonso Martínez entrega certeza jurídica a miles de familias con el programa de regularización de colonias

Morelia, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la entrega simbólica de títulos de propiedad a las familias de la colonia Loma Bonita del Sur III, polígonos 1 y 2, que concluyeron con éxito su trámite de regularización ante el Ayuntamiento. Con ello, 91 familias obtienen certeza jurídica sobre su patrimonio, dentro del Programa Social de Atención a Asentamientos Humanos, Producción Social de Vivienda, Regularización y Escrituración que impulsa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM).

En su mensaje, el Alcalde subrayó que este esfuerzo forma parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las y los morelianos, al garantizar la seguridad de su patrimonio.

“Vinieron muchos gobiernos, hicieron cero. Bueno, aquí lo único cero es el costo que tienen que pagar ustedes. Porque el trabajo ahí está, la regularización de su colonia, la certeza jurídica, su papelito. Con ese papelito pueden heredar, pueden comprar, pueden vender, pueden sacar un crédito en el banco, un préstamo para acabar su casa; hoy aquí está la certeza jurídica”, afirmó del Presidente Municipal.

Martínez Alcázar destacó que durante el primer año de su administración se han entregado más de 8 mil 500 escrituras, lo que representa la transformación de igual número de hogares que ahora cuentan con la seguridad jurídica de su vivienda. Reiteró que este resultado es posible gracias a la confianza de la ciudadanía y al trabajo en equipo de un gobierno que tiene la voluntad de resolver y de dar respuestas reales.

Por su parte, Joanna Moreno Manzo, secretaria de Movilidad y Desarrollo Urbano, explicó que las colonias que se regularizan cumplen con todos los requisitos legales, garantizando que no sean invasiones y que cuenten con factibilidad de servicios básicos como agua y luz. Señaló que este proceso se realiza a costo cero para las familias, como un apoyo directo del Gobierno de Morelia.

El Presidente Municipal reconoció también la labor de líderes sociales comprometidos con el bienestar de la ciudadanía, así como de las dependencias municipales involucradas en el proceso de regularización, entre ellas el OOAPAS y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de trabajar todos los días para dar certeza y tranquilidad a las familias morelianas, construyendo juntos una ciudad más ordenada, justa y con oportunidades para todos.