Alfonso Durazo pide evaluar perfiles de Morena más allá de las encuestas

Alfonso Durazo pide evaluar perfiles de Morena más allá de las encuestas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 17:10:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 10 de octubre de 2026.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, consideró que ganar una encuesta interna no es suficiente para garantizar que un aspirante sea la persona adecuada para representar a Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Durante el Consejo Nacional del partido, Durazo señaló que algunos de quienes obtienen el respaldo mayoritario no necesariamente comparten los objetivos del movimiento, por lo que propuso tomar en cuenta su compromiso político al momento de definir las candidaturas.

También cuestionó a los aspirantes que recurren a medios de comunicación para aumentar artificialmente su popularidad y mejorar sus resultados en las encuestas. Sin mencionar nombres, afirmó que este tipo de prácticas no contribuyen a los objetivos del partido.

Alfonso Durazo dio estas declaraciones luego de que Morena eligiera a sus 17 coordinadores estatales. Ahora, el partido continuará con la elección de sus representantes en distritos y municipios, como parte de los preparativos para las elecciones de 2027.

Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán 
Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 
Condenan a 3 por homicidio de surfistas extranjeros en Ensenada
Sinergia permite detención de José Eduardo “N” por secuestro agravado y privación de la libertad cometidos en Michoacán
Más información de la categoria
Refuerzan medidas de prevención en cuatro estados por huracán Simon
Con toma de protesta, Carlos Torres Piña inicia nueva etapa de organización y construcción del proyecto de Morena en Michoacán
Michoacán bajo amenaza: huracán Simón, categoría 4, enciende las alarmas; suspenden actividades ante posibles lluvias devastadoras e inundaciones
En evento nacional Torres Piña toma las riendas de Morena en Michoacán y se perfila como protagonista de la batalla por 2027