Alfonso Durazo pide evaluar perfiles de Morena más allá de las encuestas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 17:10:38

Ciudad de México, 10 de octubre de 2026.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, consideró que ganar una encuesta interna no es suficiente para garantizar que un aspirante sea la persona adecuada para representar a Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Durante el Consejo Nacional del partido, Durazo señaló que algunos de quienes obtienen el respaldo mayoritario no necesariamente comparten los objetivos del movimiento, por lo que propuso tomar en cuenta su compromiso político al momento de definir las candidaturas.

También cuestionó a los aspirantes que recurren a medios de comunicación para aumentar artificialmente su popularidad y mejorar sus resultados en las encuestas. Sin mencionar nombres, afirmó que este tipo de prácticas no contribuyen a los objetivos del partido.

Alfonso Durazo dio estas declaraciones luego de que Morena eligiera a sus 17 coordinadores estatales. Ahora, el partido continuará con la elección de sus representantes en distritos y municipios, como parte de los preparativos para las elecciones de 2027.