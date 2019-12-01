Alexis Velázquez transforma Huandacareo con obras históricas en su primer año de gobierno

Huandacareo, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, presentó los resultados de su primer año de gobierno, destacando que este periodo se ha convertido en el año de mayor inversión en obra pública en toda la historia del municipio.

En solo 12 meses, el Ayuntamiento logró transformar la infraestructura urbana y rural, atendiendo necesidades que llevaban décadas de espera:

* Más de 15 calles rehabilitadas, muchas con más de 30 años de abandono, que hoy cuentan con concreto hidráulico, banquetas y señalética, sumando 49,000 m² intervenidos.

* Caminos rurales mejorados y con mantenimiento permanente, garantizando la conectividad de las comunidades.

* Más de 700 reportes ciudadanos resueltos, atendiendo fugas, baches, drenajes y necesidades inmediatas de la población.

* Reparación de más de 500 luminarias, recuperando la seguridad en colonias y comunidades.

* Agua para familias que esperaron más de 20 años, llevando el vital líquido a donde nunca antes había llegado.

Uno de los mayores logros fue el arranque de la obra de la Calzada a los Balnearios, un proyecto esperado por más de 30 años y que hoy es realidad gracias al respaldo del Gobernador de Michoacán, Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla. Con una inversión histórica de 35 millones de pesos, esta obra transformará la movilidad, impulsará el turismo y marcará un antes y un después para Huandacareo.

Asimismo, se anunció la rehabilitación del tramo carretero San José Cuaro – Tupátaro, que llevaba más de 15 años en abandono, con una inversión superior a los 16 millones de pesos, beneficiando a miles de habitantes con 6.5 kilómetros renovados.

“Este primer año de gobierno fue histórico para Huandacareo. Atendimos lo que por años se había ignorado y pusimos las bases de un municipio más digno, moderno y con mejores servicios para nuestra gente. Esta es solo la primera etapa de la transformación que estamos construyendo junto al pueblo”. enfatizó Alexis Velázquez

Con estos avances, Huandacareo escribe una nueva página en su historia, consolidándose como un municipio que progresa con hechos, obras y resultados tangibles para su gente.