Alexis Velázquez invita a disfrutar de El Edén en la 1ª Feria de los Balnearios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 13:22:55
Huandacareo, Michoacán, a 10 de octubre 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Hundacareo, invitó a todas y todos a disfrutar del balneario El Edén, uno de los espacios que formarán parte de la 1ª Feria de los Balnearios, una iniciativa que busca impulsar el turismo y la economía local.

Ubicado sobre la Calzada Lázaro Cárdenas, El Edén ofrece a sus visitantes albercas con toboganes, amplias áreas verdes e infantiles, ideales para pasar un día de diversión en familia. Además, cuenta con bar y restaurante, donde podrás disfrutar de ricos antojitos mexicanos, así como tienda de abarrotes, cancha de fútbol y estacionamiento para mayor comodidad.

El alcalde destacó que la Feria representa una oportunidad para dar a conocer los atractivos turísticos de Huandacareo y fortalecer el orgullo por las riquezas naturales y recreativas del municipio.

“Queremos que la gente venga, disfrute y conozca todo lo que Huandacareo tiene para ofrecer. El Edén es un ejemplo de nuestros espacios familiares, donde la convivencia y el descanso se combinan con la calidez de nuestra gente”, expresó Alexis Velázquez.

La 1ª Feria de los Balnearios se consolida así como un evento que promueve la recreación, el turismo responsable y el desarrollo local, invitando a visitantes de todo el estado a descubrir el encanto de Huandacareo.

