Alexis Velázquez hace un llamado al justo medio en el debate por la alternancia de género

Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2025.- El coordinador de alcaldes de Morena en Michoacán, Alexis Velázquez, hizo un llamado a mantener la altura de miras, el respeto y la congruencia en el debate público sobre la alternancia de género en la definición de la candidatura al gobierno del estado, destacando que el movimiento de transformación tiene una deuda histórica con las mujeres michoacanas.

“En 209 años de vida republicana, Michoacán nunca ha tenido una mujer gobernadora, y si algo ha distinguido al proyecto de Morena es que siempre ha estado del lado correcto de la historia: del lado de quienes han sido marginados, excluidos o invisibilizados. Las mujeres han sido protagonistas del movimiento social que hoy gobierna este país, y por eso es legítimo que se reconozca su derecho a liderar”, señaló Velázquez.

Al mismo tiempo, el también alcalde de Huandacareo subrayó que el reconocimiento de derechos no debe confundirse con la imposición de criterios unilaterales:

“Entiendo las preocupaciones que existen en torno a la definición de candidaturas. Pero una ley no es una imposición: es un consenso democrático, construido con el aval de las instituciones y con la participación de los partidos. Y será la dirigencia nacional la que dirima este asunto, a partir de los principios que nos definen: no mentir, no robar, no traicionar”.

Velázquez alertó sobre los riesgos de que, en medio de los ánimos exaltados, se recurra a discursos que minimizan, caricaturizan o instrumentalizan la participación política de las mujeres.

“No podemos permitir que se diga, desde ningún lado, que las mujeres están siendo usadas. Eso es reducirlas a piezas intercambiables y negarles su propia agencia. Las compañeras tienen méritos, trayectoria y fuerza política propia. No están aquí por cuota: están aquí por justicia”, afirmó.

Finalmente, reiteró su confianza en que Morena encontrará, como siempre, el cauce adecuado para resolver sus diferencias de manera democrática, fraterna y unitaria:

“Lo que está en juego no es solo una candidatura, sino la credibilidad de nuestro movimiento y la posibilidad de seguir transformando Michoacán con un proyecto que ponga por delante al pueblo, no los intereses personales ni las simulaciones. Confiemos en nuestra dirigencia, cuidemos nuestras palabras y caminemos siempre del lado de la justicia”.