Alexis Velázquez entrega obra de la calle Chapultepec en la Primaria José María Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 10:53:22

Huandacareo, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, inauguró la rehabilitación de la calle Chapultepec, ubicada en la escuela Primaria José María Morelos, una obra que representa un paso importante para mejorar la infraestructura y la seguridad de la comunidad escolar.

Los trabajos realizados incluyeron pavimentación con concreto hidráulico, así como la rehabilitación de la red de agua potable y drenaje, garantizando una vialidad más segura, duradera y funcional para las y los estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como para los vecinos de la zona.

En un acto significativo, las niñas y los niños de la Primaria José María Morelos fueron los encargados de realizar la inauguración oficial, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con la educación y el bienestar de la niñez huandacarense.

El presidente municipal destacó que esta obra fue financiada en su totalidad por el Gobierno Municipal, sin solicitar aportaciones económicas a los vecinos, con una inversión de $1, 582, 000 pesos, reafirmando así una política de apoyo directo a la ciudadanía.

“Seguimos trabajando para que nuestras niñas y niños cuenten con entornos dignos y seguros. Esta obra es una muestra de que cuando los recursos se administran con responsabilidad, se pueden lograr grandes beneficios para la comunidad sin afectar la economía de las familias”, señaló Alexis Velázquez.

El Gobierno Municipal de Huandacareo continúa impulsando obras de calidad que fortalecen la infraestructura del pueblo y elevan la calidad de vida de las y los ciudadanos.