Alerta SAT sobre falsos gestores en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 19:12:55
Querétaro, Querétaro, a 19 de agosto de 2025.- El administrador de Servicios al Contribuyente en Querétaro, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ángel David Salcedo Arredondo alertó a los contribuyentes sobre gestores que cobran por realizar trámites ente este organismo federal.

Exhortó a los contribuyentes a realizar sus trámites directamente en las oficinas de SAT o de manera digital, ya que todos los servicios que se ofrecen son gratuitos para la ciudadanía.

“Son gestores que se acercan a los contribuyentes y que obviamente podrían hacer algún trámite que no concluyen con el contribuyente; en dado caso de que sean acreedores de algún fraude, hagan la denuncia pertinente ante las autoridades correspondientes; pero con nosotros, todo es de manera presencial”, dijo.

Explicó que si algún contribuyente tiene dudas sobre los trámites y servicios que realiza el SAT, vayan directamente a las oficinas para ser atendidos de forma gratuita, ya que estos gestores se han detectado en todo el país.

“Siempre les decimos acérquense con nosotros, ya sea con cita de orientación fiscal o directamente a la administración para que los podamos orientar qué es lo que deben de hacer ante ciertas situaciones, todo de manera gratuita”.

