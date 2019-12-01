Alejandro Sterling Sánchez viajó a Bogotá, Colombia para promover la cooperación en materia de inversión, innovación y emprendimiento entre ambas ciudades

Querétaro, Querétaro, a 22 de agosto de 2025.- Para promover la cooperación en materia de inversión, innovación y emprendimiento entre ambas ciudades, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling Sánchez viajó a Bogotá, Colombia, como parte de una gira de trabajo.

Explicó que las actividades iniciaron con una reunión con Invest in Bogotá, organismo especializado en la promoción de inversión en la capital colombiana, donde se dialogó sobre las oportunidades que ofrecen ambos territorios y la importancia de construir entornos favorables para el crecimiento económico.

“Posteriormente, la comitiva queretana se reunió con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, encuentro en el que también participó el director del Instituto Queretano del Emprendimiento e Innovación (IQEI), Adolfo de la Isla Espinoza. Durante esta sesión se firmó un memorando de cooperación bilateral con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos que fortalezcan la competitividad y la vinculación empresarial entre las dos ciudades”.

Como cierre de la jornada, dijo, se realizó una reunión con Innpulsa Colombia, agencia nacional de emprendimiento e innovación, donde el secretario Alejandro Sterling y el director del IQEI compartieron experiencias y estrategias enfocadas en la generación de ecosistemas emprendedores sólidos, con énfasis en la innovación y la internacionalización.

“Con estas acciones, Querétaro reafirma su vocación como un polo de innovación y competitividad a nivel internacional. Bajo el liderazgo del presidente municipal, Felifer Macías, se consolidan alianzas estratégicas que promueven el desarrollo económico y posicionan al municipio como un socio confiable para la inversión y la colaboración global”.

