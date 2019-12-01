Alejandro Encinas, designado representante de México ante la OEA; falta ratificación del Senado

Alejandro Encinas, designado representante de México ante la OEA; falta ratificación del Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 22:03:57
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, designó a Alejandro Encinas como representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmaron este lunes.

Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos y extitular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, sustituirá a Luz Elena Baños, quien había ocupado la representación de México ante el organismo regional desde el 31 de mayo de 2019.

Durante su gestión, Encinas fue una figura clave en el desmantelamiento de la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, versión construida en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ampliamente cuestionada por organismos internacionales.

La designación hecha por la mandataria federal deberá ser ratificada por el Senado de la República antes de que el nombramiento entre en vigor.

 

