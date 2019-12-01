Alcaldesa de Queréndaro continúa a distancia con sus labores al frente del ayuntamiento: Segob

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 11:15:04

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre del 2025.- Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno en Michoacán, afirmó que la alcaldesa de Queréndaro, Diana Caballero Romero, continúa con sus labores al frente del municipio, luego del atentado en que incendiaron su casa y balearon vehículos en la zona.

En entrevista, el encargado de la política interna de la entidad dio a conocer que la presidenta municipal trabaja a distancia de la demarcación, pero acude algunos días a la semana para realizar labores personalmente.

“Mantenemos comunicación constante con ella, en lo particular desde la Secretaría de Gobierno (Segob) hemos estado comunicándonos periódicamente con la presidenta, entiendo que si va periódicamente al municipio”.

Zepeda Villaseñor comentó que hasta el momento es el único caso del que se tiene conocimiento de alcaldes que no despachan desde su municipio por temas relacionados a la inseguridad. Agregó que hay coordinación con todos los ayuntamientos de la entidad.