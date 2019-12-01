Alcaldesa de Lerdo de Tejada, Veracruz, reprende a estudiantes por conducir motocicletas sin precaución

Alcaldesa de Lerdo de Tejada, Veracruz, reprende a estudiantes por conducir motocicletas sin precaución
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 22:42:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lerdo de Tejada, Veracruz, a 21 de octubre de 2026.- La preocupación por los accidentes de motocicleta en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, llevó a la alcaldesa Flor María Sosa Zamudio a lanzar un fuerte llamado de atención a estudiantes, durante una visita al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 77, donde cuestionó la manera en que algunos jóvenes conducen estos vehículos.

Durante su intervención, la presidenta municipal utilizó expresiones altisonantes para pedir a los alumnos que actuaran con responsabilidad y dejaran de manejar a exceso de velocidad. Su discurso quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

"Compórtense como son seres humanos, seres pensantes, porque no son idiotas entiéndanlo son seres pensantes... Vine precisamente para decirles sus pinches verdades, andan en las chingadas motos y andan como locos", expresó la alcaldesa. 

Sosa Zamudio señaló que los percances viales tienen consecuencias graves para las familias, al recordar que los accidentes pueden terminar con la vida de los motociclistas y dejar a sus padres en medio del dolor.

La alcaldesa también reprochó que, mientras algunas personas salen a trabajar, otros jóvenes se exponen a situaciones de riesgo al conducir de manera imprudente. Por ello, insistió en la necesidad de tomar conciencia sobre los peligros de utilizar motocicletas sin las debidas precauciones.

Las declaraciones generaron atención en plataformas digitales debido al tono con el que se dirigió a los estudiantes, aunque el motivo central de su mensaje fue advertir sobre los riesgos de los accidentes viales en la localidad.

Más información de la categoria
Muere turista de la CDMX tras ser arrastrado por la corriente en playa de Tamaulipas
Golpe al crimen internacional en Cancún, Quintana Roo: Marina captura a jefe de banda de motociclistas que opera en Norteamérica
Detienen a tres personas y aseguran estupefacientes durante cateo en la colonia Primo Tapia Oriente en Morelia, Michoacán
Combate al huachicol suma más de 2 mil 500 detenidos y 173.7 millones de litros asegurados
Más información de la categoria
Noche de Muertos en Janitzio tendrá altares monumentales y actividades tradicionales
Golpe al crimen internacional en Cancún, Quintana Roo: Marina captura a jefe de banda de motociclistas que opera en Norteamérica
Jesús Mora defiende a Luis Navarro ante señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito
Detienen a tres personas y aseguran estupefacientes durante cateo en la colonia Primo Tapia Oriente en Morelia, Michoacán