Alcaldesa de Lerdo de Tejada, Veracruz, reprende a estudiantes por conducir motocicletas sin precaución

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 22:42:17

Lerdo de Tejada, Veracruz, a 21 de octubre de 2026.- La preocupación por los accidentes de motocicleta en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, llevó a la alcaldesa Flor María Sosa Zamudio a lanzar un fuerte llamado de atención a estudiantes, durante una visita al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 77, donde cuestionó la manera en que algunos jóvenes conducen estos vehículos.

Durante su intervención, la presidenta municipal utilizó expresiones altisonantes para pedir a los alumnos que actuaran con responsabilidad y dejaran de manejar a exceso de velocidad. Su discurso quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

"Compórtense como son seres humanos, seres pensantes, porque no son idiotas entiéndanlo son seres pensantes... Vine precisamente para decirles sus pinches verdades, andan en las chingadas motos y andan como locos", expresó la alcaldesa.

Sosa Zamudio señaló que los percances viales tienen consecuencias graves para las familias, al recordar que los accidentes pueden terminar con la vida de los motociclistas y dejar a sus padres en medio del dolor.

La alcaldesa también reprochó que, mientras algunas personas salen a trabajar, otros jóvenes se exponen a situaciones de riesgo al conducir de manera imprudente. Por ello, insistió en la necesidad de tomar conciencia sobre los peligros de utilizar motocicletas sin las debidas precauciones.

Las declaraciones generaron atención en plataformas digitales debido al tono con el que se dirigió a los estudiantes, aunque el motivo central de su mensaje fue advertir sobre los riesgos de los accidentes viales en la localidad.