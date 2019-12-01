Alcaldes de Morena en Michoacán respaldan el nombramiento de Andrik Aldair Medina como Secretario Particular del Gobernador

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.– Los alcaldes de Morena en Michoacán, encabezados por su coordinador Alexis Velázquez, expresaron su respaldo al nombramiento de Andrik Aldair Medina como Secretario Particular del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, reconociendo en esta designación un paso firme hacia el relevo generacional que impulsa la Cuarta Transformación.

Para los presidentes municipales morenistas, la renovación de la vida pública de México y de Michoacán pasa necesariamente por abrir espacios a una nueva generación de liderazgos. Las y los jóvenes aportan energía, creatividad y una visión libre de las inercias del viejo régimen, que durante décadas marcó a la política con prácticas alejadas de la honestidad y del interés colectivo.

Esta nueva generación llega con principios claros, convicción democrática y una profunda vocación de servicio.

En este contexto, destacaron que Michoacán cuenta con un gobernador que no solo cree en la fuerza de la juventud, sino que la respalda con hechos concretos, incorporándola a los espacios de mayor responsabilidad.

Este compromiso con las juventudes es una señal inequívoca de que la transformación en el estado no se limita a programas y obras, sino que también se refleja en la forma de gobernar y en quiénes son llamados a tomar decisiones estratégicas.

El nombramiento de Andrik Aldair Medina simboliza esta apuesta por el futuro: un gobierno que reconoce el talento, que confía en el potencial de sus nuevas generaciones y que entiende que el cambio verdadero no es posible sin la participación activa de quienes están llamados a construir las próximas décadas de vida pública.

Los alcaldes de Morena en Michoacán consideraron que la decisión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fortalece el proyecto de transformación, da coherencia al mensaje de renovación política y envía al país la señal de que Michoacán está decidido a formar y proyectar a sus cuadros jóvenes como protagonistas de la vida pública.