"Alcalde en Acción" beneficia a más de 9 mil vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 15 de junio del 2025.- Al menos más de 9 mil 400 personas de la colonia Lázaro Cárdenas, en la delegación Josefa Vergara y Hernández se vieron beneficiadas a través del programa “Alcalde en Acción”.

“Hoy ya le cambiamos la cara a la colonia con este nuevo parque, ya se lo cambiamos, pero no va a ser suficiente porque la convivencia armónica, la paz, se trabaja todos los días y ahí es donde todos estamos metidos y por eso me traje a todo el equipo de trabajo aquí para rendir cuentas a ustedes. Pero hoy será bien importante para mí y de verdad que me da muchísima alegría desde que llegué ver cómo hemos transformado la imagen de este parque tan simbólico del sur de la ciudad”.

Al entregar la rehabilitación de la colonia, Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro afirmó que estas acciones forman parte para recuperar el tejido social mediante espacios seguros y adecuados para la convivencia familiar.

“Hoy no vengo a echar rollo y a echar discurso, hoy nada más vengo a entregar los resultados del arranque de esta administración, como muestra del cariño que el municipio de Querétaro tiene para Lázaro Cárdenas y como muestra del pago de la enorme deuda que también había para esta colonia. Y vamos arrancando, llevamos siete meses de administración apenas y apenas estamos calentando motores. Entonces, la verdad es que estoy bien, bien feliz”.

Destacó que con esta entrega no sólo se transforma la imagen de la colonia, sino también la calidad de vida de sus habitantes, ya que gracias al trabajo coordinado de las distintas áreas del Municipio hoy cuentan con espacios dignos, funcionales y seguros que fortalecen el sentido de comunidad y promueven el sano desarrollo de las familias.

Resaltó que en un solo día se transformó por completo la imagen de la colonia Lázaro Cárdenas al intervenir siete espacios públicos que habían sido olvidados por años, y que ahora ofrecen un parque digno frente al mercado, nuevas canchas, áreas de juegos, un kiosco rehabilitado y zonas listas para actividades deportivas y culturales, lo que demuestra que el gobierno municipal da resultados para llevar con orden, rumbo y futuro al mejor Querétaro de la historia.

“Los trabajos incluyeron la rehabilitación del kiosco, bancas, jardineras y cancha de futbol; la instalación de juegos infantiles, una pérgola y un área de calistenia; además de la renovación de nomenclaturas, señalética vial y luminarias, así como la colocación de nuevos puntos de luz. También se realizaron labores de poda, desmalezado, habilitación de áreas verdes, retiro de vehículos abandonados, bacheo, limpieza del dren y eliminación de grafiti”.

Llamó a la población para hacer comunidad, preservar y cuidar los espacios públicos, y denunciar cualquier acto de vandalismo, con el objetivo de mantener entornos tranquilos y seguros para niñas, niños y adolescentes.