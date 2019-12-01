Alcalde de Salvatierra confirma haber recibido amenazas y denuncia falta de apoyo federal tras ataque a tiros a hombre que captaba baches

Salvatierra, Guanajuato, 10 de octubre del 2025.- Tras el ataque armado contra un hombre identificado como “Nico”, quien fue baleado mientras realizaba una transmisión en vivo y permanece en estado grave, el alcalde José Daniel Sámano confirmó que la víctima ya había recibido amenazas previas. Además, reveló que él mismo también ha sido amenazado, pero no ha recibido respaldo ni medidas de protección por parte del Gobierno Federal.

Durante una conferencia de prensa, el edil informó que inmediatamente después del atentado se reforzó la seguridad en el municipio con apoyo de las fuerzas estatales y federales.

“Desde el primer día del hecho, el Secretario de Gobierno tuvo a bien reforzar la seguridad con FESPE, con Policía Estatal e igualmente con Guardia Nacional. También giramos los oficios correspondientes para que así sea”, declaró Sámano.

Sin embargo, lamentó que, pese a las constantes solicitudes de protección por las amenazas que ha recibido desde su campaña, la Federación no le ha otorgado apoyo alguno.

“He estado solicitando seguridad en varias ocasiones y no se me ha otorgado. La primera vez fue cuando tomé protesta y la segunda cuando se atentó contra el jefe de escoltas, pero en ninguna ocasión se me dio. Desconozco por qué no se me ha brindado ese respaldo”, expresó.

El alcalde enfatizó que las investigaciones sobre el ataque y las amenazas están en manos de la Fiscalía General del Estado, quien será la encargada de determinar si existe relación con grupos criminales que operan en la región.

“Sobre los indicios, dejaré que sea la Fiscalía quien dé toda esa información, porque debe manejarse con mucho recelo. Lo importante es que estamos al pendiente de la familia de la víctima y de su estado de salud”, puntualizó.

Sámano reiteró su llamado al Gobierno Federal para que atienda con seriedad las amenazas contra servidores públicos y se garantice la seguridad de todos los salvaterrenses ante la creciente violencia en el municipio.