Al menos el 60 por ciento de las micro y pequeñas empresas afiliadas a Coparmex Querétaro hacen uso de nuevas tecnologías y de herramientas de Inteligencia Artificial; indicó Beatriz Hernández Rojas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 17:09:01

Querétaro, Querétaro, a 17 de septiembre de 2025.- Al menos el 60 por ciento de las micro y pequeñas empresas afiliadas a Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro hacen uso de nuevas tecnologías y de herramientas de Inteligencia Artificial, afirmó Beatriz Hernández Rojas, presidenta de la Coparmex estatal.

Entrevistada al término de la inauguración de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE) 2025 la cual busca fortalecer el ecosistema emprendedor y promover el bien común a través del desarrollo económico, refirió que el gremio ha avanzado en sus procesos básicos de digitalización, sin embargo, aún existe temor entre algunos empresarios, derivado del desconocimiento.

“La IA puede aplicarse en todos los procesos: desde reclutamiento y contabilidad, hasta ventas y análisis de mercado. Son herramientas que deben verse como colaboradores estratégicos, pero siempre con decisiones humanas al centro”.

Secundó la declaración del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, al referir que el mejor programa social es el empleo, sin embargo, para ello se debe seguir trabajando para tener más empresas y aprovechar mejor el talento.

Subrayó que el impulso al emprendimiento en la entidad ha crecido significativamente, con apoyo institucional en municipios como Querétaro, Corregidora y El Marqués.

“Estamos en una fase de desarrollo donde ya existen startups locales con alto potencial que están accediendo a grandes mercados”.

Aseguró que uno de los ejes centrales de la feria es la promoción de tecnologías emergentes, especialmente aquellas de base técnica y tecnológica. La presidenta de Coparmex destacó que el desarrollo de herramientas digitales, aplicaciones y sistemas transversales permite aumentar la eficiencia y competitividad de las empresas en todos los sectores.

“La feria continuará durante dos días con actividades dirigidas a emprendedores, empresarios, autoridades y público general, consolidando a Querétaro como un referente nacional en innovación y emprendimiento”.