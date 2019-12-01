Ahora Michoacán tiene una de las legislaciones más avanzadas del país en materia de protección al Medio Ambiente: Giulianna Bugarini 

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- La presidenta del Congreso del Estado, diputada Giulianna Bugarini Torres, informó que este día fue aprobada la reforma constitucional enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con la que el Guardián Forestal adquiere carácter constitucional, consolidándose como una herramienta permanente para la protección de los bosques y el combate a la ilegalidad en materia agropecuaria e inmobiliaria.

Bugarini destacó que esta propuesta forma parte de los compromisos establecidos en el Plan Morelos y que ahora se encuentra plenamente engarzada al Plan Michoacán, lo que permitirá que el estado cuente con una de las legislaciones ambientales más avanzadas del país.

Subrayó que, al elevar el Guardián Forestal a rango constitucional, los gobiernos futuros estarán obligados a mantener y fortalecer este mecanismo para el cuidado de los recursos naturales.

Durante la presentación de la iniciativa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó el alcance histórico de la reforma, al señalar que “con esta reforma constitucional de primer orden, Michoacán será el primer estado del país en regular las operaciones con bienes inmuebles bajo criterios ambientales”, lo que implicará que toda compra, venta, disposición, comodato o regularización de predios deberá acreditar de manera obligatoria su situación ambiental.

El mandatario estatal explicó que ahora existirá una opinión ambiental certificada en el Registro Público de la Propiedad, enlazada directamente con el Guardián Forestal. “Esto enfrentará a toda la mafia inmobiliaria de predios rurales, rústicos y huertas en materia agropecuaria. Permitirá que quien compre un bien conozca la carga ambiental que ya tiene ese predio y se termine con la simulación”, expuso Ramírez Bedolla.

Por su parte, Giulianna Bugarini señaló que con esta reforma el Congreso asume su responsabilidad histórica frente al pueblo de Michoacán. “Hoy legislamos pensando en el futuro. Esta reforma obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y remediar los daños ambientales, y a promover un desarrollo y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales”, afirmó.