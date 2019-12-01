Afirma alcalde de Querétaro que hay muy buena comunicación con la Guardia Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 14:20:02

Querétaro, Querétaro, a 16 de septiembre de 2025.- Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, informó que mantienen una buena coordinación y comunicación con las corporaciones policiales estatales, pero también con la Guardia Nacional, en el marco de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad pública en el estado. En días recientes, se dio la bienvenida al general Alfredo Salgado, nuevo coordinador de la corporación en la entidad.

“Hay una excelente comunicación con la Guardia Nacional. Ya dimos la bienvenida al general Salgado y estamos trabajando de manera permanente en varios temas con ellos”.

Entre los asuntos prioritarios, dijo, se encuentra la seguridad pública, mediante un esquema de colaboración entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano —a través del general Lira—, la Policía Estatal y la Secretaría General de Gobierno. Además de las labores de patrullaje, se abordan temas relacionados con la vigilancia de tramos carreteros bajo jurisdicción federal, así como el mantenimiento de infraestructura clave.

“Siempre se revisa la vigilancia en los tramos federales, pero también el estado de instalaciones como la cabecera de la carretera 57 o el edificio de la subestación, que presenta un deterioro considerable y pertenece al Gobierno Federal”.

Respecto a la presencia operativa de la Guardia Nacional en zonas donde se ha reportado falta de patrullaje, indicó que desde la llegada del general Salgado se han sostenido reuniones para reforzar la vigilancia. “El trabajo de seguridad es permanente y colaborativo”.

Reiteró su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional para atender las necesidades de seguridad, infraestructura y mantenimiento en beneficio de la ciudadanía queretana.