Afinan detalles de aplicación para Mujeres en Querétaro: Venesa Garfias 

Autor: Gusto Trejo / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:31:11

Querétaro, Querétaro, a 22 de septiembre de 2025.- La secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro, Vanesa Garfias Rojas explicó que la aplicación que se está desarrollando para atender a las mujeres queretanas, está casi lista, únicamente se están afinando detalles para ser lanzada.

“Tuvimos mesas de análisis con algunas colectivas, estamos tratando de afinar los últimos detalles, por supuesto que la aplicación esté debidamente piloteada para que no tenga problemas en su uso”, dijo.

De igual manera, mencionó que la aplicación atenderá principalmente los temas de violenciRedaccióna de género, pero también se tendrá acceso a todos los programas sociales que se atienden desde esta dependencia.

“La aplicación atiende específicamente los temas de violencia de género, pero también abarca todos los programas que tenemos en la Secretaría de la Mujer, como bien saben, el tema de libertad financiera lo fortalecimos con el Centro Integral, esta app tendrá un uso integral”.

Puntualizó que esta aplicación no representa ningún costo para la administración municipal, ya que desde el área de tecnología del gobierno capitalino, se realiza todo el desarrollo.