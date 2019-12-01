Afectan derrumbes finanzas del municipio de Pinal de Amoles: Guadalupe Ramírez Plaza

Pinal de Amoles, Querétaro, a 7 de octubre de 2025.- La presidenta municipal de Pinal de Amoles, María Guadalupe Ramírez Plaza, informó que el reblandecimiento de la tierra por las lluvias de esta temporada, a generado más de 50 derrumbes que han ocasionado el cierre de carreteras, y atenderlos a sido complicado, debido a los recortes presupuestales que han tenido por parte de la federación.

Puntualizó que la administración municipal ha tenido que erogar más de 18 millones de pesos para atender los derrumbes en caminos y carreteras, lo cual ha afectado las arcas municipales.

“Son recortes federales, son recortes al estado y obviamente el estado nos recorta también a los municipios, entonces es de manera general, no solamente Pinal de Amoles, son todos los municipios y recordemos que también nos recortaron el 10 por ciento en obra pública, bueno, pues también ahí tuvimos que hacer un ajuste y la planeación que teníamos del año pues ya no salió porque tenemos 18 millones menos y menos el 10 por ciento”, dijo.

Puntualizó que los fondos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun) también han sufrido disminuciones, lo que afecta directamente las acciones destinadas a comunidades indígenas y obras prioritarias.

Recalcó que el Ayuntamiento buscará reajustar su Programa de Obra Anual para destinar recursos a la atención de los caminos afectados, aunque reconoció que los recursos actuales resultan insuficientes para atender la magnitud de los daños ocasionados por los derrumbes.

“La verdad estamos ya bien apretados, apretadísimos, diría yo, para cerrar el año y por más que hicimos una planeación pues esta ya no salió, hemos recortado en todos los rubros, gasolina, proveedores, en todo, pero pues sí la verdad es que ya no podemos, entonces ahorita cómo intervenimos nuestros caminos, la única forma, es modificar el programa de obra anual”.