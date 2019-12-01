Afectados los productores de limón en Apatzingán por la caída de precios y la sobreproducción: Fanny Arreola

Apatzingán, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Con un costo de 6 pesos el kilo, es el pago que los limoneros de la región de Apatzingán, Michoacán, están recibiendo por su producto en lo que se considera como parte de la temporada fuerte de comercialización.

Al respecto, Fanny Arreola Pichardo, presidenta municipal de Apatzingán, apuntó que desde la semana pasada tuvieron una caída en el precio, situación que mantiene preocupada a la cadena productiva del cítrico.

La edil morenista no descartó que la sobreproducción influya en los precios bajos de comercialización, ya que los empacadores y consumidores tienden a adquirir el costo más conveniente, afectando la rentabilidad de los productores.

"Hay que ser muy francos y efectivamente hoy la superficie sembrada pues es demasiada, es mucha. Es obviamente lógico que si en algún momento fue un buen negocio, pues mucha gente aspire a ingresar a ese negocio y se multiplica el número de hectáreas sembradas que ha tenido, pues que es evidente aquí en la región, tanto de Apatzingán como de Buenavista puede estar sucediendo eso. Ya lo he dicho en otro momento: es un tema de sobreproducción y un tema de exceso de oferta", comentó la ex diputada local.

En cuanto a la sobreoferta, la alcaldesa prefirió no dar cifras exactas sobre las hectáreas sembradas, señalando que ese dato debería ser proporcionado por expertos en la materia.