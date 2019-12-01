Afecta lluvia 12 mil hectáreas de cultivo 

Autor: Gustavo Trejo / foto y texto | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 19:03:47

Querétaro, a 23 de septiembre del 2025. - El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro (Sedea), Rosendo Anaya Aguilar, dio a conocer que durante esta temporada de lluvias se vieron afectadas 12 mil hectáreas de cultivo aproximadamente, principalmente de maíz, alfalfa, espárragos y frijol.

Puntualizó que una parte de los productores perdieron sus cosechas por inundaciones en sus parcelas, lo cual generó que estas no se dieran correctamente durante el temporal.

“Tenemos identificado, por lo menos hasta ahorita, que son de los reportes que se nos han presentado, alrededor de 12 mil hectáreas que han tenido cierto grado de afectación, pero eso todavía tendremos que valorar al final del ciclo”, dijo.

Afirmó que por este caso, el Ejecutivo estatal destinó 70 millones de pesos para atender la contingencia, lo que incluye apoyos directos para productores del campo afectados por la lluvia.

Precisó que se mantienen con constantes monitoreos, ya que aún se tienen previstas lluvias fuertes en la entidad, pero también a las heladas que pudieran llegar.

Cabe mencionar que la Sedea ya ha entregado apoyos a productores en los municipios de Tequisquiapan, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Huimilpan y Amealco de Bonfil.