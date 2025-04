Advierte Alejandro Olvera sobre posibles violaciones a la libertad de expresión con nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 29 de abril de 2025.- Como lamentable calificó Alejandro Olvera Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT) que se condicione la permanencia laboral en medios a lo que se dice al aire respecto a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Advirtió posibles violaciones a la libertad de expresión pues, además, representa un intento de censura contra quienes laboran en medios, al abrir la posibilidad de sancionar a trabajadores por expresarse sus ideas y puntos de vista al aire.

“La libertad de expresión no puede estar condicionada por los intereses de los concesionarios. Si no te gusta lo que se dijo, haz bien tu trabajo, pero no por eso deben tomar represalias”.

Refirió que la propuesta que envió la presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, contiene artículos que permitirían suspender concesiones por comentarios que no sean del agrado de la actual administración federal.

“El hecho de coartar la libertad de expresión a las y los trabajadores... Hoy, en el caso de los medios como somos nosotros, coartarte la libertad, tener una plataforma y en el sentido en que no les gustó lo que dijiste te van a tener que suspender, yo creo que está mal”.

Recordó que se convocó a una asamblea extraordinaria con concesionarios, directores y gerentes de estaciones de todo el país luego de que el viernes pasado recibió la información de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Destacó que tanto ellos como diversas organizaciones como el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYR) manifestaron preocupación por el contenido de la propuesta legislativa, por lo que analizan su posible adhesión a la postura que la cámara determine.

“Nosotros como organizaciones sindicales, como el STIRTT y SITATYR, que somos las organizaciones que tenemos el contrato de la industria y somos los sindicatos de las empresas, estamos preocupados, y lo estamos porque es coartar ese derecho que se tiene a la libertad de expresión”.