Adriana Campos Huirache llama a construir un Michoacán y país en paz y libre de violencia

Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre de 2025. - En el marco del Día Internacional de la Paz, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, hizo un enérgico llamado a la sociedad y a las instituciones para trabajar de manera conjunta en la construcción de un Michoacán y un país más justo, pacífico y libre de violencia.

“Este día, establecido por la ONU en 1981 y reconocido desde 2001 como una jornada de no violencia y alto el fuego, nos recuerda que todas y todos tenemos un papel que desempeñar en la transformación de nuestra realidad. No basta con conmemorar la fecha; es necesario emprender acciones constantes para erradicar la violencia, el odio, la discriminación y la desigualdad”, expresó.

La diputada local destacó que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la garantía de que las niñas, niños, mujeres y hombres puedan vivir sin miedo, con oportunidades y en un entorno donde prevalezca la justicia.

“México y Michoacán necesitan políticas públicas que fortalezcan la seguridad, promuevan la cultura de la legalidad y atiendan las causas sociales de la violencia. Nuestro compromiso como representantes populares es impulsar estas acciones de manera decidida y aportar desde nuestra trinchera.”

La legisladora priista reiteró que la construcción de la paz es una tarea colectiva, por lo que “debemos alzar la voz contra cualquier forma de violencia y unir esfuerzos para que la reconciliación y el respeto sean los cimientos de nuestro futuro.”