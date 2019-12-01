Adriana Campos Huirache condenó el feminicidio de Ana Gabriela y demandó dar con el paradero de su hijo

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Con un llamado por la seguridad y garantizar la justicia a las mujeres, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXXVI Legislatura Local, alzó la voz desde la tribuna del Congreso del Estado para condenar el feminicidio de Ana Gabriela, una mujer jaconense de 38 años, y exigir la inmediata localización de su hijo Renato, de tan solo dos años de edad.

“Lo que sucedió en Jacona nos duele y nos obliga a alzar la voz. Es una historia que jamás debió ocurrir. Una tragedia que nos confronta como sociedad y que nos exige no quedarnos callados”, expresó la legisladora.

En la Máxima Tribuna del Estado mencionó, que Ana Gabriela, madre de familia, tras años de violencia, buscaba rehacer su vida y ofrecer un entorno sano a sus hijos. Sin embargo, el pasado 28 de septiembre fue víctima de feminicidio presuntamente a manos de su expareja, quien además sustrajo al pequeño Renato, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

La diputada lamentó que estos hechos no sean aislados, ya que se suman a al menos cuatro feminicidios más registrados en Jacona en lo que va del año, lo que evidencia un grave incremento de la violencia contra las mujeres en la región.

Ante el Pleno, hizo un llamado urgente a las autoridades competentes de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Desarrollo de las Mujeres, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para atender de manera prioritaria este foco rojo y coordinar esfuerzos que garanticen seguridad y justicia para las mujeres jaconenses. “Es momento de preguntarnos seriamente si Jacona debe ser incluido entre los municipios con Alerta de Violencia de Género”, subrayó.

La legisladora priista sostuvo que es urgente diseñar estrategias conjuntas de prevención, atención y cultura de paz, con el apoyo de los tres niveles de gobierno, ya que el municipio no puede enfrentar solo esta crisis de violencia.

De igual manera, reconoció la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado, que actuó desde el primer momento, y reiteró su compromiso de sumarse desde el Congreso del Estado para impulsar políticas y reformas que garanticen la protección de las mujeres y las infancias. “Como legisladora, alzo la voz no solo para exigir, sino también para sumarme. Estoy lista para colaborar, para legislar, para construir, y para no quedarme de brazos cruzados mientras la violencia sigue arrebatando vidas”, expresó.

Finalmente, la diputada Adriana Campos Huirache se unió al clamor de justicia por Ana Gabriela, a la búsqueda del pequeño Renato y al llamado a todas las autoridades y sociedad para no permanecer indiferentes ante la violencia de género. “Levanto la voz por Ana Gabriela, por Karla, por todas las mujeres que hoy sienten miedo, y por todas las infancias que merecen crecer lejos del horror. ¡Ni una más, ni una menos!”, concluyó.