Adolfo Torres continúa supervisión de los niveles de ríos, drenes y cárcamos en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 10:27:32

Morelia, Michoacán; 10 de octubre de 2025.- El director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, continúa con los recorridos de supervisión en los distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y bombeo durante la presente temporada de lluvias.

Durante el más reciente informe de monitoreo, se reportaron los siguientes niveles:

• Río Grande: 70% de su capacidad.

• Río Chiquito: 20%.

• Dren Itzícuaros: 65%.

En cuanto a los sistemas de compuertas, permanecen cerradas con bombeo permanente en los cárcamos principal y Carlos Salazar. Asimismo, los cárcamos Higueras, Mora Tovar, Tres Puentes y Prados Verdes operan de manera intermitente, sin presentar contratiempos hasta el momento.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado del Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer la capacidad de respuesta ante la temporada de lluvias y salvaguardar la integridad de las y los morelianos.

El Ooapas mantiene un monitoreo constante de los niveles de ríos y drenes, así como del funcionamiento de los cárcamos, con el propósito de prevenir afectaciones a la población ante posibles incrementos en los caudales.

El director Adolfo Torres Ramírez reiteró el compromiso del organismo de continuar con la vigilancia permanente y las acciones preventivas para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica de Morelia.