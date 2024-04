Adelanta Morena, nueva lista de diputaciones para Michoacán

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo del 2024.- El partido Morena adelantó una nueva lista de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa para el estado de Michoacán; la mayoría busca la reelección.

La coalición Sigamos Haciendo Historia en Michoacán, MORENA-PT-PVEM, a través de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda, emitió una lista con ocho nombres de candidatos al Congreso de Michoacán.

Buscan la reelección: en el distrito 05 Paracho, Erendira Isauro Hernández; en el 08 Tarímbaro, Baltazar Gaona Hernández; por el 12 Ciudad Hidalgo, Belinda Hurtado Marín.

También, por la reelección Anabet Franco Carrizales, por el distrito 18 Huetamo; igual que Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, que va por el 20 Uruapan Sur.

Por el distrito 02 Puruándiro compite Belinda Iturbide Díaz, ex secretaria de salud del gobierno de Michoacán que habría renunciado al cargo a finales de febrero; la ex secretaria del bienestar en el estado, Giuliann Bugarini Torres por el 11 Morelia Noreste; y la ex alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itze Camacho Sapien, va por el 24 con cabecera en la ciudad portuaria.

Estos nombres se suman a la lista difundida hace unos días que contempla a Alfredo Anaya Orozco (04 Jiquilpan), Marco Polo Aguirre (10 Morelia Noroeste), Juan Daniel Manzo Rodríguez (14 Uruapan Norte), Salvador Antonio Mendoza Torres (15 Pátzcuaro), Juan Carlos Barragán (16 Morelia), Reyes Galindo Pedraza (22 Múgica).