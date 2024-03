Acusa líder de Tiempo Por México que trámites para solicitar seguridad de candidatos son lentos

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2024.- Karla Martínez Martínez, presidenta del Partido Tiempo Por México, denunció que los trámites para solicitar medidas de seguridad para candidatos son lentos y burócratas.

Apuntó que fue el caso de uno de sus aspirantes a edil para quienes solicitaron que se le asignen elementos de seguridad debido a que sufrió amenazas, pero la respuesta fué que hasta el 15 de abril podrían proporcionar agentes.

"No es posible que hasta que seas candidato te brinden la seguridad ... En el momento te atienden muy bien y te dicen que sí lo van a tener y después no te contestan ni la llamada, y el discúlpanos no hay quien te pueda atender ni quién te pueda cubrir , es delicado que digan que no hay elementos que pueden cubrir a los candidatos, el aspirante se dirige a la fiscalía o a la secretaría de seguridad pública y hasta el momento no ha habido nada de avance y no nos han contestado, metió el escrito metió la denuncia con todas las pruebas" comentó la dirigente.



Informó que de los 69 aspirantes a presidentes municipales con los que cuentan al momento, tienen previsto solicitar seguridad personal para 2 de ellos.

Recordó que al momento son 2 los perfiles a ediles que determinaron no contender en el proceso electoral por temas de inseguridad, "hemos tenido 2 bajas por la delincuencia y que han sentido amenazas, se retiraron y ya no quisieron participar, no nos permiten decir quienes eran porque ya estaban como aspirantes", señaló Karla Martínez.