Acompaña diputada Fabiola Alanís primeros informes de gobiernos municipales

Acompaña diputada Fabiola Alanís primeros informes de gobiernos municipales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:47:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., 11 de agosto de 2025.- Con el compromiso de promover la transparencia y rendición de cuentas, la diputada Fabiola Alanís Sámano acompañó a presidentas y presidentes municipales en sus primeros informes de gobiernos, a quienes externó su compromiso para continuar con el impulso de acciones que favorezcan el desarrollo de sus regiones. 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado estuvo presente en este ejercicio de rendición de cuentas ciudadana por parte de las administraciones municipales de Pátzcuaro, Jacona, Ario de Rosales y Uruapan, en las que destacó la importancia de contar con gobiernos transparentes y acciones concretas en beneficio de las familias como una de las principales vías para consolidar el desarrollo de Michoacán. 

Desde el Congreso estatal, afirmó la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, se impulsarán acciones que fortalezcan el desarrollo de los municipios michoacanos, porque el trabajo coordinado entre los diferentes poderes y órdenes de gobierno es un principio rector de la Cuarta Transformación. 

En el mismo sentido, la presidenta de la Junta de Coordinación Política refirió que el Congreso de Michoacán es clave para fortalecer la seguridad en municipios, donde ya se planteó la adecuación del marco legal michoacano en concordancia con las reformas federales en reglamentos y acciones legislativas para que se cuenten con recursos suficientes para esa materia.

La comunidad migrante, recordó, también es un tema prioritario para los municipios, por lo que desde los gobiernos de la Cuarta Transformación ya se realizan esfuerzos importantes para la protección de las y los michoacanos en Estados Unidos, que se suman a las políticas implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

La legisladora Fabiola Alanís coincidió también con la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, en la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados con la participación de los distintos órdenes de gobierno, incluidos los municipios, con la finalidad de promover un mayor bienestar para todas y todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque en Morelia, Michoacán, deja un herido; se registró en el Paso Catrinas
Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán
Tras balacera en bar de Uriangato se desató persecución y enfrentamiento armado en Yuriria
Condenan a Felipe P. por violar a sus hijastras, en Purépero
Más información de la categoria
Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan; promete ser la boda deportiva más esperada en la historia
Tras balacera en bar de Uriangato se desató persecución y enfrentamiento armado en Yuriria
Natanael Cano golpea a DJ en pleno Baja Beach Fest; luego regresa al escenario y presume sus nudillos
Comentarios