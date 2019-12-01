Acerca Sectur becas de seguros cinematográficos a estudiantes de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 13:55:48

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- El respaldo a los cineastas michoacanos continúa a través de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Por ello, la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), dirigida por Luis Fernando Gutiérrez Lara, acerca becas de seguros cinematográficos a estudiantes universitarios en Michoacán, tras concretar un encuentro entre LCI Seguros Media Broker y representantes de diversas universidades de la entidad.

En esta reunión se presentó un programa de becas de seguro de responsabilidad civil para estudiantes de producción cinematográfica, “esta iniciativa busca fortalecer la formación de los futuros cineastas y creadores audiovisuales de Michoacán, brindándoles seguridad en sus prácticas y proyectos académicos sin costo adicional”, explicó Monroy García.

Por parte del LCI Seguros asistieron el director general, Ricardo Carrillo González, y el gerente comercial, Enrique Torres, quienes expusieron el alcance de estas becas y los servicios de aseguramiento cinematográfico que ofrece la empresa, con 60 años de experiencia en el sector.

Gutiérrez Lara señaló que entre las universidades relacionadas a la comunicación, cine y producción audiovisual, estuvieron la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, la Universidad Latina de América (UNLA), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

También se compartieron los programas de estudios relacionados con la producción audiovisual y se discutió la importancia de que los estudiantes cuenten con protección ante riesgos y daños a terceros durante sus prácticas. Las becas cubrirán desde equipos técnicos, escenografías y materiales digitales, hasta posibles incidentes en filmaciones, consolidando un esquema que fomenta la profesionalización responsable de la industria en Michoacán. Para contar con más información se puede ingresar a www.lcicorporativo.com

“Como resultado de la reunión, se espera que en próximas fechas, las universidades interesadas concreten la firma de un convenio con LCI Seguros para otorgar estas becas gratuitas a las y los estudiantes, y así fortalecer la producción cinematográfica en Michoacán”, concluyó la Cofilmich.