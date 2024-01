Acción Nacional muestra fuerza y respaldo en Morelia porque las cosas se han hecho bien: Marko Cortés

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2024.- En su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, celebró la fuerza y el respaldo de la gente al partido y a Alfonso Martínez Alcázar en Morelia, municipio en donde destacó, las cosas se han hecho bien.

El líder nacional del panismo, encabezó una caminata hacia el Comité Directivo del partido, en la que participaron miles de personas y que definió como una marcha por la defensa de Morelia, de la libertad y de la casa grande.

“La experiencia te ha dado la capacidad de ser un buen presidente” expresó al alcalde y explicó que acudió a este registro porque hasta el momento Alfonso Martínez es el único “con valor y decisión” que se lanzó nuevamente para gobernar Morelia.

Pero aclaró, que siguiendo los estatutos y reglamentos del partido estará atento y pendiente si alguien más acude a registrarse.

El líder del blanquiazul, destacó la presencia del presidente de la dirección estatal ejecutiva del PRD, Octavio Ocampo, y del PRI con Roberto Carlos López: la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel, el consejero nacional del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez, el secretario general del partido en la entidad, Javier Estrada y del primer presidente panista de la ciudad de Morelia, Salvador López Orduña.

Destacó en su mensaje que es construyendo y con acuerdos como se ejerce la política.

“La política es el arte de entenderte, la política de la buena es cuando pones por delante un objetivo, un propósito. La política de la buena es cuando se trabaja y se da resultados y por eso me siento muy orgulloso de haber reencontrado al panismo moreliano, por eso me siento muy orgulloso de haber ganado hace unos años la presidencia municipal con Alfonso Martínez y por eso me siento muy orgulloso por la fuerza que demostramos hoy”, concluyó.