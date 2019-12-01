Acción Nacional analizará, de forma responsable, el 4to Informe de Gobierno Estatal

Acción Nacional analizará, de forma responsable, el 4to Informe de Gobierno Estatal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 13:20:28
Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre del 2025.- El Partido Acción Nacional (PAN) analizará de forma detallada y responsable el cuarto Informe del Gobierno Estatal, precisó Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de este Instituto Político.

Quintana Martínez advirtió que Acción Nacional es un partido responsable que antepone el bien común de las y los michoacanos, por lo que en conjunto con el Grupo Parlamentario del PAN se analizará cada rubro del informe gubernamental.

“Michoacán ya no necesita paliativos a los grandes problemas que enfrenta; requiere de un apoyo real y contundente de la Federación para resarcir la falta de medicamentos, combatir la inseguridad y disminuir la pobreza”, señaló.

El Jefe Estatal del PAN dejó en claro que este partido es una oposición responsable que sabe reconocer cuando hay logros importantes en beneficio de las y los ciudadanos, pero también es la voz crítica de las y los michoacanos que exigen un estado con las condiciones necesarias para el desarrollo integral de las familias.

“Acción Nacional, a diferencia de otros partidos populistas, es una oposición responsable que sabe reconocer los logros de los gobiernos en turno, si es que los hay, pero también representa la voz de las y los michoacanos que sufren por las malas políticas públicas de Morena y sus aliados”, mencionó Quintana Martínez.

Noventa Grados
