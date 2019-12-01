Abrirán centro de acopio para ayudar a animales domésticos de la Sierra Gorda de Querétaro

Abrirán centro de acopio para ayudar a animales domésticos de la Sierra Gorda de Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 16:21:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2025.- Luego de las lluvias torrenciales que golpearon a los municipios de las Sierra Gorda queretana, la Asociación Búsqueda, Rescate y Adopción Animal pidió a la ciudadanía a sumarse a participar en la campaña “Echénnos los kilos”, para recolectar alimento para animales de domésticos y de granja.

A través de las redes sociales de la Asociación, explican que se necesita alimentos principalmente alimento para perros, gatos, aves, ovejas, caballos y reses, el cual será trasladado directamente a la zona serrana.

“Los puntos de acopio estarán disponibles este sábado y domingo, de las 11:00 a las 18:00 horas, en distintos espacios públicos donde voluntarios recibirán las donaciones”, dice la publicación.

Mencionan que estarán en zonas cercanas a la zona centro de la capital queretana, para recibir el alimentos para los que no tienen voz, y también fueron afectados por las inclemencias del clima.

“La campaña busca apoyar a los que no tienen voz, hay que recordar que muchos animales domésticos y de granja en la región enfrentan dificultades por las recientes condiciones climáticas y la falta de recursos para su cuidado”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dañan vehículos de refresquera durante manifestación de normalistas de Cherán en Morelia, Michoacán
Dos presuntos delincuentes abatidos durante operativo en límites de Morelia y Madero, Michoacán 
Reportan balacera en Jesús del Monte, Michoacán: la violencia no da tregua al sur de Morelia
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
Aseguran 16 MDP en sustancia ilícita en cateo en San Juan del Río, Querétaro
José Antonio Cruz Medina, el aliado de Harfuch con formación en el FBI, nombrado Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán
Decomisan 173 kilos de estupefacientes sintéticos en Florida; aseguran que llegó desde México
Comentarios