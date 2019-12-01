Abrirán centro de acopio para ayudar a animales domésticos de la Sierra Gorda de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 16:21:22

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2025.- Luego de las lluvias torrenciales que golpearon a los municipios de las Sierra Gorda queretana, la Asociación Búsqueda, Rescate y Adopción Animal pidió a la ciudadanía a sumarse a participar en la campaña “Echénnos los kilos”, para recolectar alimento para animales de domésticos y de granja.

A través de las redes sociales de la Asociación, explican que se necesita alimentos principalmente alimento para perros, gatos, aves, ovejas, caballos y reses, el cual será trasladado directamente a la zona serrana.

“Los puntos de acopio estarán disponibles este sábado y domingo, de las 11:00 a las 18:00 horas, en distintos espacios públicos donde voluntarios recibirán las donaciones”, dice la publicación.

Mencionan que estarán en zonas cercanas a la zona centro de la capital queretana, para recibir el alimentos para los que no tienen voz, y también fueron afectados por las inclemencias del clima.

“La campaña busca apoyar a los que no tienen voz, hay que recordar que muchos animales domésticos y de granja en la región enfrentan dificultades por las recientes condiciones climáticas y la falta de recursos para su cuidado”.