A defender la dignidad de Irimbo, llama Memo Valencia a la militancia priista

Irimbo, Michoacán, a 10 de julio de 2024.- A defender la dignidad de Irimbo en unidad, porque su gente ya eligió a Fernando Palomino Andrade como su presidente municipal, fue el llamado que el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia, hizo ante cientos de revolucionarios.

"Unámonos, vamos a echarle muchas ganas, vamos a demostrarle al Tribunal Electoral que Irimbo merece respeto, que los ciudadanos de Irimbo ya decidieron, ya votaron y debemos hacer valer su voto. Vamos a echarle ganas porque Irimbo lo merece", aseguró.

En una circunstancia como la que atraviesa el municipio, en la cual el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán anuló la elección por existir violencia política de género hacia una candidata por parte de un tercero ajeno al actual edil de Irimbo y su equipo, es donde se debe estar más unidos, más organizados, insistió Memo Valencia, "el doctor Palomino ocupa de nosotros, pero no lo hagan por él, háganlo por la dignidad de los ciudadanos que salieron a votar, no solamente por el PRI y por el doctor Palomino, de los que vivieron ese ejercicio democrático, y a ellos, todos ellos les faltaron el respeto, a más de 7 mil personas, a todas ellas las ofendieron".

El líder del Revolucionario Institucional insistió en que es una jugada baja y sucia de quienes buscan ganar en la mesa lo que no pudieron conseguir en una jornada electoral democrática.

"Qué sucio es tener como alternativa para ganar una elección a un palero que le pidan tírame en redes para yo promover un juicio por violencia política y de ahí me agarró para tratar de ganar la Presidencia, porque hay que dejarlo bien claro, no buscaban la anulación de la elección, buscaban quitarle el triunfo al presidente municipal y buscaban por la mesa llegar a la Presidencia Municipal, conseguir en la mesa lo que no pudieron conseguir en una jornada electoral, en una campaña", dijo.

Fernando Palomino Andrade, candidato del PRI y PAN y actual edil de Irimbo, se dijo a favor de las mujeres a quienes ha apoyado siempre a través de distintos programas sociales y el 50 por ciento de la administración está a cargo de una mujer, de ahí que se desmarcó de cualquier tipo de violencia ejercida durante el proceso electoral y recordó que "con las mujeres todo, sin las mujeres nada".

Se dijo agradecido con los más de 3 mil 200 ciudadanos que votaron por él y con quienes trabajaron en la campaña, mismos que se encuentran lastimados porque les pisotearon sus derechos electorales, su voto y el triunfo que le otorgaron en las urnas.

"Hago un llamado y que no se equivoque el presidente del PRD en el estado, Octavio Ocampo, los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar", abundó.

Acompañado de Brenda Liane Bolaños

Palacios, secretaria General del Comité Municipal del PRI en Irimbo, el presidente, Francisco Javier Andrade Ruíz, refrendó el sentir de la militancia que eligió a Fernando Palomino; recordó que la elección del 2 de junio transcurrió sin incidentes y fue histórica porque nunca había habido más de 3 mil votos para un candidato ganador, pese a que expresidentes municipales emanados del Revolucionario Institucional jugaron en contra del candidato tricolor, se logró una victoria arrasadora.

A la dirigencia estatal y a los militantes reafirmó el compromiso para defender ante la ley la elección, y si hay que ir a una sesión extraordinaria, "les vamos a volver a ganar", enfatizó.

"Vamos a defender cada uno de los votos en la Sala Regional de Toluca. Aún no saben de qué estamos hechos los priistas, estamos hechos de retos y sobre todo sabemos que si se hace una elección extraordinaria, les vamos a volver a ganar, porque no tenemos miedo, los vamos a esperar. Mi dirigente, Memo Valencia, tenga confianza de Irimbo, Irimbo es un aliado de la dirigencia y del presidente Fernando".

La abogada priista, Ana Brasilia Espino, explicó que desde la dirigencia estatal se realiza la defensa jurídica para hacer respetar el voto de las y los priistas de Irimbo, y ya fueron entregados dos recursos ante la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Estamos agotando toda la cadena impugnativa. Tengan plena confianza de que en este equipo hay gente probada y con experiencia en lo jurídico", mencionó.

Finalmente, el líder tricolor, Memo Valencia, comprometió que en el caso remoto de darse una elección extraordinaria, vivirá desde Irimbo todo el proceso hasta ganar nuevamente y hacer presidente municipal a Fernando Palomino y tener en mano la constancia.

"Su servidor Memo Valencia, me voy a venir a vivir aquí a Irimbo hasta ganar nuevamente esa elección y hacer nuevamente presidente municipal al doctor Palomino, no me iré de aquí hasta que, tengamos en nuestras manos de nueva cuenta la Constancia de Mayoría de Fernando Palomino, y no se vale que lo que no pudieron ganar en las urnas, hoy, estén tratando de quitárnoslo en mesa, no debemos permitirlo", concluyó.