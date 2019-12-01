A construir acuerdos por Michoacán convoca Adriana Campos al rendir Primer Informe y dar a conocer los resultados legislativos y sociales del PRI

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- Con un llamado a la unidad, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un Michoacán más seguro y con oportunidades para todas y todos, la diputada Adriana Campos Huirache, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, rindió su primer informe de actividades legislativas, acompañada de su compañero de bancada Guillermo Valencia Reyes quienes mostraron los resultados de la bancada del tricolor en el Congreso del Estado.

En el patio central del Congreso Local, ante ciudadanos, el ex gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí

alcaldes, diputados, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, regidores, integrantes del Comité Estatal del PRI, empresarios, así como líderes sociales del estado, manifestó “me acompañan miles de voces que exigen mejor educación, empleos dignos, un sistema de salud eficiente y la tranquilidad de caminar libres por nuestras calles".

Durante su mensaje, Adriana Campos destacó que el trabajo de la bancada del PRI con su compañero Guillermo Valencia, el cual esta enfocado a dar voz a las demandas sociales de las y los michoacanos, por lo que en todo momento han construido por un mejor Michoacán.

La legisladora resaltó que su trabajo se ha basado en escuchar de cerca las necesidades de la gente, primero como alcaldesa de Jacona, después como diputada federal y hoy como legisladora local, siempre con el propósito de poner por delante a Michoacán.

Sobre los resultados legislativos, la diputada dio a conocer que presentó 33 iniciativas y 4 puntos de acuerdo, todas inspiradas en las demandas ciudadanas recogidas en colonias, comunidades, mercados y escuelas.

Entre las más relevantes se encuentran la paridad real en la Constitución local, 50% de candidaturas para hombres y 50% para mujeres. Además la prohibición a deudores alimentarios de ocupar cargos públicos o de elección popular.

Aunado a la protección contra violencia digital y creación de salas de lactancia en municipios y oficinas públicas; la igualdad en el deporte para mujeres y el programa integral de apoyo a niñas y niños en orfandad por feminicidio o violencia del crimen organizado. “Cada iniciativa que impulsé tiene un mismo objetivo, que las leyes cambien de verdad la vida de la gente”, señaló.

Además de su labor en el Congreso, Adriana Campos informó que a través de programas sociales benefició a más de 2 mil familias con apoyos como materiales para vivienda, herramientas para el campo, colchones, cemento y mortero, así como apoyos en educación, salud y alimentación.

También destacó la canalización de pacientes a hospitales de alta especialidad y la entrega de medicamentos e insumos, acciones que salvan vidas.

Como Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada participó en la Junta de Coordinación Política, defendiendo el interés de las y los michoacanos con respeto e institucionalidad. Desde las comisiones que integra, impulsó el desarrollo sostenible, la digitalización gubernamental y el reconocimiento a la aportación de los migrantes.

Asimismo, levantó la voz contra el impuesto a las remesas, las redadas migratorias en Estados Unidos y la reforma judicial.

Resaltó que "hoy no es fácil ser oposición. Pero nosotros hemos elegido caminar con dignidad, persistiendo en nuestros valores. Seremos una oposición firme en los principios, abierta al diálogo y a los acuerdos que hagan progresar a Michoacán. De nosotros esperen responsabilidad, respeto y propuestas, pero nunca rendición”, concluyó.