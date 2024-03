A billetazos habría obtenido Carlos Herrera candidatura a Senador por MC: Lo rechaza hasta el partido que lo postula

Morelia, Mich., a 14 de marzo de 2024.- El candidato a Senador de Michoacán por el partido Movimiento Ciudadano, Carlos Herrera Tello, exfuncionario silvanista, habría obtenido su candidatura al negociar directamente con la cabeza nacional del partido y con varios millones de pesos de por medio, luego de ser rechazado por ese partido a nivel local.

A finales de 2022 se dio a conocer que en una de las mansiones más grandes del Club de Golf Tres Marías, que sería propiedad de Carlos Herrera Tello, se reunieron el líder nacional de MC Dante Delgado y 35 empresarios michoacanos.

En esta reunión Herrera Tello, quien venía de fracasar como candidato a Gobernador impuesto por Silvano Aureoles, habría ofrecido el respaldo de los empresarios michoacanos al proyecto emecista, a cambio de la dirigencia estatal, pero la reunión habría concluido en un fracaso.

El intento de los lacayos de Silvano Aureoles por apoderarse de Movimiento Ciudadano en Michoacán prendió las alarmas en el partido naranja, generando rechazo de la dirigencia estatal y de los políticos de ese partido.

El rechazo fue tal que incluso Moisés Navarro Arellano, Presidente Municipal de Yurécuaro y coordinador de alcaldes de Movimiento Ciudadano, emitió un comunicado expresando que “rechazamos y condenamos la imposición de personajes que representan a la vieja política que ha llevado a Michoacán y al país a un estado de impunidad, falta de democracia, corrupción y en donde la voz ciudadana no es escuchada.

“Carlos Herrera Tello, ex candidato de la alianza PRI-PAN-PRD representa todo eso, pues que no se nos olvide que fue el candidato impuesto por el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, para mantener el control del estado, aun saliendo de su administración y con ello, detener todas las denuncias que pesan sobre él.

“Las y los michoacanos hemos vivido las consecuencias del gobierno silvanista y hoy su nombre, así como aquellos que son sus vínculos políticos más directos, llevan la mancha de traición y mal gobierno”, sentenció el político de MC, quien renunció al partido por esta imposición.

Habría sido Silvano Aureoles quien negoció para meter a sus cercanos MC, e incluso él habría buscado la senaduría por ese partido, aunque finalmente el PRD le dio la candidatura a una diputación federal, a pesar de haber exigido las renuncias de los líderes nacional y estatal del Sol Azteca.

Rechazado incluso por el partido que lo postula a senador, y con antecedentes de negociaciones bajo la mesa que habrían involucrado varios millones de pesos, es que Carlos Herrera llegó a ser candidato de MC por sobre los políticos leales al partido naranja.