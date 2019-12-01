Último día del 16° Festival de la Enchilada y la Corunda

Último día del 16° Festival de la Enchilada y la Corunda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 13:04:09
Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- Este domingo, la Plazuela de San Agustín se prepara para despedir con gran ambiente el 16° Festival de la Enchilada y la Corunda, un encuentro de sabor, arte y cultura organizado por el Gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Servicios Públicos.

Desde las 11:00 horas, las y los asistentes podrán disfrutar de la exhibición y venta de antojitos mexicanos, donde cocineras tradicionales y comerciantes locales ofrecerán lo mejor de la gastronomía michoacana, siendo las enchiladas y las corundas los platillos estrella de este evento.

Por la tarde, el escenario se llenará de música y alegría, con un variado programa artístico que iniciará a las 16:00 horas, con presentaciones de danza folclórica. El ambiente musical continuará hasta las 20:30 horas, con música tradicional mexicana, y rock, dando espacio así a todos los gustos.

Con esta jornada de clausura, el Ayuntamiento de Morelia reafirma su compromiso por mantener vivas las tradiciones locales y fortalecer el sentido de identidad a través de la promoción gastronómica y artística que distingue a la capital michoacana.

