2026 será un gran reto para Querétaro, destaca Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:41:59

Querétaro, Querétaro, a 11 de diciembre 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, destacó que el próximo año será de grandes retos para la entidad, con la realización de múltiples obras y el fortalecimiento de programas sociales.

Por ello, el mandatario estatal pidió apoyo para difundir información sobre proyectos federales y estatales, subrayando que la transparencia y la cercanía con la ciudadanía son fundamentales.

Explicó que varias de las obras previstas están a cargo de la Federación, por lo que su administración trabaja en estrecha coordinación para obtener y compartir información con la sociedad. “Va a haber un montón de obras… necesitamos que nos ayuden mucho, porque no están a cargo de nosotros, sino de la Federación”.

El gobernador resaltó los programas de apoyo dirigidos a mujeres y familias, como la Tarjeta Contigo, además de beneficios en salud. Informó que actualmente se cubre el 95 por ciento de las recetas médicas en el sistema estatal, lo que representa un avance significativo frente al 50 por ciento registrado anteriormente. “Todo es perfectible, pero estamos trabajando para mejorar la atención y los apoyos”.

Kuri también hizo referencia a la importancia de respaldar a los estudiantes de universidades estatales, muchos de los cuales provienen de otros municipios. Subrayó que Querétaro debe sentirse orgulloso de su ambiente de competencia leal y armonía social.

“Hay que defender y proteger mucho nuestra identidad y estar muy orgullosos de lo que hemos logrado”.