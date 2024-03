"Yo no sabía", dice AMLO sobre cancelación de viaje en Tren Maya de reyes de Suecia

Mexicali, Baja California, a 14 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador comentó que no tenía conocimiento de la cancelación del viaje en Tren Maya por parte de los reyes de Suecia Carlos XVI Gustavo y Silvia.

“Yo no sabía eso, es que ahora ya cualquier cosa que sucede ya. Lo que sí me llamó mucho la atención fue que se hayan quejado de la falta de equidad de los medios, del desplegado, no se midieron”, señaló el mandatario mexicano López Obrador.

De igual forma, durante su conferencia de prensa matutina desde Mexicali, Baja California, el jefe del Ejecutivo federal señaló que no tenía conocimiento del llamado que hicieron organizaciones y usuarios de redes sociales para que los reyes no se subieran al Tren Maya.

Cabe señalar que fue el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien dio a conocer que la pareja real sueca no realizará el recorrido por “un problema de horarios”; sin embargo, si viajarán a Yucatán como estaba previsto.