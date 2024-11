"Yo no creo en la pena de muerte", declara Sheinbaum; prefiere otras opciones

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 7 de noviembre 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que no cree en la pena de muerte, aunque sí hay delitos que deben considerarse como graves.

“Yo no creo en la pena de muerte, y además es algo que viene desde hace muchos años en nuestro país, es parte de los liberales mexicanos. México no tiene ese castigo porque finalmente es ‘hasta dónde tiene el Estado la posibilidad de matar a alguien', aunque sea un juicio. Entonces yo no creo en la pena de muerte”, dijo la mandataria mexicana.

Lo anterior, lo comentó en su conferencia de prensa matutina, ante la presentación del partido Morena de la “Ley Cruzito” en la Ciudad de México, la cual plantea sancionar hasta con 30 años de cárcel a las personas que asesinen a sus hijastros.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal consideró que para resolver los casos de violencia familiar y violencia contra las infancias, debe haber sanción penal, atención a las causas y prevención.