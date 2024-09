Votación a mano alzada sobre reforma judicial, “plan con maña”: AMLO

Ciudad de México, 3 de septiembre del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que fue un “plan con maña” la votación a mano alzada que realizó en el Zócalo de la Ciudad de México durante su último Informe de Gobierno, realizado el pasado domingo.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador apuntó que la gente respondió dado que están de acuerdo en elegir por voto popular a los integrantes del Poder Judicial, que es la base de su iniciativa de reforma.

“Yo les voy a dar la nota, les di dos o tres. Les di lo de la votación, ah como cuestionan eso, ‘uy fue a mano alzada…'”, dijo.

“¿Fue plan con maña?”, preguntó la reportera Reyna Haydee Ramírez.

“¡Claro! No, no, no, pero la gente responde porque así está la mayoría del pueblo, que quiere elegir a sus jueces, a los magistrados, a ministros. Solamente las élites no quieren”, señaló.

Por su parte, al respecto de su declaración de que México tiene mejor sistema de salud que Dinamarca, el mandatario mexicano aseveró que la hizo para hacer enojar a sus adversarios.

“Fue para hacerlos enojar, pero también para que tuvieran algo qué decir”, afirmó.