Uso de la democracia es el mejor método para limpiar al Poder Judicial: AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 24 de enero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el uso de la democracia es el mejor método para “limpiar” al Poder Judicial en todo el país, no solo a nivel federación.

“Se tienen que limpiar todos los Poderes Judicial en los estados y el Poder Judicial Federal y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático, por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego en las Constituciones estatales para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial… Que no sea de arriba en donde se escoja a los que van a hacer jueces, magistrados, ministros, que no sea el Poder Ejecutivo quien propone a Legislativo y ahí se nombran, sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos”, expresó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal recordó que durante su mandato en la Ciudad de México no propuso a ningún juez ni magistrado y dejó como método que fuera electo por los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de acuerdo a su trayectoria, profesionalismo y honestidad.

“De modo que considero tener autoridad moral para decir no sólo lo deben de elegir los magistrados, al presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, lo tiene que elegir todo el pueblo, porque también pues son muy pocos 30, 40, 50 y hay componendas como sucede en el Poder Judicial Federal que se lo entregaron al conservadurismo desde hace tiempo”, finalizó el presidente López Obrador.