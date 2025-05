Usan a las Fuerzas Armadas para disolver concierto en el Multiforo Alicia: Alcaldía, Gobierno de la CDMX y Gobernación dicen no saber nada

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2025.- Un operativo militar fue llevado a cabo en el Multiforo Alicia, un espacio cultural autogestivo en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, disolviendo un concierto con cientos de asistentes. Los tres órdenes de Gobierno se han desentendido de este operativo.

En medio de una presentación durante la noche del viernes, las luces se encendieron y la música se detuvo. "Afuera está el Ejército, la GN, toda la calle está rodeada. Nunca nos había pasado que toda la calle estuviera tomada por el Ejército", dijo en el micrófono “Nacho” Pineda, fundador del foro.

Aunque se argumentó que fueron inspectores de la Alcaldía Cuauhtémoc quienes motivaron el operativo, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se deslindó de este hecho u del operativo.

“La Alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultades ni mando sobre el Ejército. No fui informada, no se mandó ningún ‘inspector’ ni participé en ese operativo. Defiendo la cultura y la libertad de expresión. Censurar jamás ha sido, ni será, parte de mis convicciones”, escribió la Alcaldesa en sus redes sociales.

En el siguiente escalón, en la oficina de la jefa de gobierno Clara Brugada, también se deslindaron del operativo, a pesar de que también participaron policías capitalinos.

“No estamos de acuerdos, ni validamos las acciones que dieron lugar a la cancelación y desaforo del concierto que se llevaba a cabo el pasado 30 de mayo en el Multiforo (Alicia). Por tal motivo, le he instruido al Secretario de Seguridad Pablo Vázquez, que proceda las investigaciones y sancione a quien resulte responsable de dicho acto”, se lee en un boletín compartido en la cuenta oficial de la Jefa de gobierno.

Asimismo, la federación se desentendió del asunto, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Guzmán, señaló en un comunicado que “se investigará la forma en la que se dio el operativo, integrado por policías de la Ciudad de México y elementos federales, y se informó sobre las sanciones correspondientes”.