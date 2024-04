Universidad Autónoma de Guadalajara comparte las claves que deben tener las ciudades sustentables

Zapopan, Jalisco, a 15 de abril de 2024.- El crecimiento de las ciudades es imparable; los centros urbanos se convierten en megalópolis y esto implica un consumo excesivo de recursos naturales. Bosques, agua, aire limpio, se necesitan para alimentar a estos grandes asentamientos que cada día necesitan más recursos.

“Esto debe revertirse con soluciones que permitan una coexistencia entre los humanos y el planeta: es importante aprender a tomar menos, dar más y transformar”, comentó la Dra. Dulce García Ruiz, Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en su conferencia “Arquitectura, construcción y planeación sustentable: una mirada hacia la sustentabilidad”.

La conferencia fue impartida a alumnos y aspirantes de la Maestría en Arquitectura, Construcción y Planeación de la UAG, siendo un espacio donde la experta señaló que desde el año 1950 los centros urbanos han reducido el espacio de los bosques, mientras que para el año 2050 se estima que, de seguir la tendencia, solo habrá un 32.2 por ciento de estos espacios, lo que impacta en menos aire limpio, menos agua y más contaminación.

Claves sustentables

Para revertir la tendencia, explicó la investigadora, las ciudades deben convertirse en lugares sustentables que den prioridad a la eficiencia en el uso de recursos y para ello planteó 6 puntos sobre el tema.

Aprovechamiento del espacio urbano. Los techos de edificios pueden usarse para generar electricidad con paneles solares o para poner jardines.

Convertir basura en electricidad. Al proceso de usar los residuos para producir energía se le llama valorización, que no es más que obtener energía de los desechos que no se pueden separar y no son reciclables.

Ampliación de las áreas verdes. Esta es una planeación adecuada de cómo usar espacios para plantar más árboles y crear pulmones y zonas de convivencia entre las personas.

Uso de fuentes alternas de energía. Energías renovables como la eólica o la solar reducen la emisión de gases de efecto invernadero.

Sistema mixto de transporte público. Es la creación de espacios de transporte eléctrico, y para bicicleta y otros, accesibles a todos, que reduzcan la huella de carbono en las ciudades y uso del automóvil particular.

Uso inteligente de los recursos. Aplicación de una economía circular que implica tomar decisiones conscientes y responsables que nos permitan aprovechar al máximo los beneficios económicos que nos brinda el cuidado del medio ambiente.

Estas prácticas y propuestas se han establecido como acciones reales en muchas ciudades del mundo; sin embargo, no es suficiente, ya que se contamina más rápido de lo que recicla o las medidas para reducir el impacto humano en su ambiente son insuficientes.

Para la Dra. García Ruiz hay que cultivar, educar, investigar y promover alternativas que son tendencias urgentes del presente y la maestría de la UAG es una de las pocas que promueven conocimientos que pueden ayudar a los profesionistas a hacer ciudades más sustentables.