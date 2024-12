Un milagro para los olvidados: GHAPAD lanza su convocatoria 'Pancitas Llenas" para alimentar a más de 2 mil lomitos

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre 2024.- En las calles frías y desoladas de Morelia, miles de almas peludas aguardan un rayo de esperanza.

Para ellos, las fiestas decembrinas no son motivo de alegría, sino una lucha constante contra el hambre, el frío y el ruido ensordecedor de la pirotecnia.

Sin embargo, la asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD) ha decidido cambiar esta narrativa con su noble programa "Pancitas Llenas 2024-2025".

Este operativo busca alimentar a más de 2 mil lomitos en situación de calle, recorriendo diversas colonias de la ciudad para llevarles un poco de alivio en estas fechas.

La presidenta de GHAPAD, Esmeralda Cerda Pizano, destacó la urgencia de sumar esfuerzos, recordando que durante la temporada navideña estos animales enfrentan una combinación devastadora de frío, hambre y el estrés extremo que les provoca la pirotecnia.

"Queremos que por una noche puedan tener sus pancitas llenas y no vaguen en busca de comida como si no la merecieran. Este esfuerzo no solo les brinda alimento, sino un respiro de la hostilidad que enfrentan día a día", explicó Cerda Pizano.

Para hacer esto posible, GHAPAD, junto con Abogados Animalistas de México y Activismo por el Mundo Animal, invita a toda la sociedad a participar.

Puedes contribuir con donativos como alimentos, vitaminas, carne o incluso tiempo como voluntario para repartir las cenas los días 24 y 31 de diciembre.

1. Alimentos como arroz QUEBRADO, croquetas, sobres de comida para perros, zanahoria, margarina, chayote o calabacita y huevo, esto 3 días antes de las preparación 21, 22 de diciembre.

2.- Vitaminas Kidy Pharmaton en jarabe.

3.- Carne de pollo o de res, sin huesos. En el caso de la carne, ya que se puede echar a perder, se sugiere que la dones un tres antes del 24 y del 31 de diciembre.

4.- Gotas de pasiflora que las puedes encontrar en las tiendas naturistas.

5.- Contenedores de plástico, grandes, para transportar alimento.

6.- Hojas secas de maíz, para tamal.

7.- Vaporeras para cocinar el alimento. Estas vaporeras se regresan una vez terminada la jornada.

8.- Donativo económico, manda mensaje WhatsApp al 4431746673 con GHAPAD.

9.- Ruteros. Ven a ayudarnos a repartir comida el día 24 y 31 de diciembre.

También se busca fomentar la empatía y sensibilización en los barrios, promoviendo la reducción del uso de pirotecnia.

"En estas fechas no solo padecen frío y hambre, sino que también sufren los estragos de la pirotecnia, cuyo ruido amplificado les genera un estrés inconmensurable. Queremos minimizar, aunque sea por una noche, su sufrimiento físico y espiritual", declaró.

Para más información sobre cómo ayudar o donar, comunícate al WhatsApp 4431746673 o colabora directamente con la abastecedora de croquetas Líder Can al 4432316129.

No permitamos que el invierno sea una sentencia para ellos, con tu apoyo, podemos cambiar vidas, cada aportación cuenta para lograr que estas almas tengan, aunque sea por un día, una experiencia digna de las fiestas decembrinas.

#NoMasCrueldadAnimal