Trump llama “estúpido” a Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía: Responden Sheinbaum y el propio Marcelo

Ciudad de México, a 20 de julio de 2024.- El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, insultó al próximo secretario de economía de México, Marcelo Ebrard, en un mitin llevado a cabo en el estado de Michigan.

Trump explicó una vez más en su evento político, de la vez que obligó al gobierno mexicano y la administración de López Obrador, a blindar la frontera con 28 mil soldados.

Trump logró esto amenazando con imponer aranceles a cada auto exportado por México a Estados Unidos.

En este contexto, Trump mencionó a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, a quien llamó “estúpido”.

Trump dijo también que el coeficiente intelectual de Ebrard es de 50 o 60 puntos.

Al respecto, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en redes sociales.

“Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard. Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano”, dijo Sheinbaum.

Asimismo, el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que “Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump ,siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza”.