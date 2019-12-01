'Trudy' evolucionará a categoría 4 frente a Jalisco y Colima: SMN

'Trudy' evolucionará a categoría 4 frente a Jalisco y Colima: SMN
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 14:20:18
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Ciudad de México, a 16 de octubre 2026.- El huracán ‘Trudy’ podría evolucionar a categoría 4 frente a las costas de Colima y Jalisco el próximo fin de semana, advirtió el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, el funcionario indicó que el ciclón registra vientos de 220 kilómetros por hora y rachas de 270.

Por lo anterior, pidió a la población de los estados mencionados que tome las precauciones correspondientes y no se exponga a los efectos del sistema.

Mencionó que a partir del 17 de octubre comenzarán a sentir los vientos, el oleaje y las lluvias con condiciones especialmente fuertes en la costa de Jalisco y la zona de Manzanillo.

Igualmente, el experto meteorológico mencionó a Punta San Telmo y Playa Pérula entre las localidades donde se prevén efectos del viento.

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