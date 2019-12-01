'Trudy' evoluciona a huracán categoría 1; 'Simon' deja de afectar a México

'Trudy' evoluciona a huracán categoría 1; 'Simon' deja de afectar a México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 07:44:12
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Ciudad de México, a 15 de octubre 2026.- La tormenta tropical ‘Trudy’ evolucionó en huracán de categoría 1 en las costas del Pacífico mexicano y provocará  lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de México.

El meteoro se encuentra  a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Igualmente, se detalló que registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 y desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

En ese sentido, se pronostican  lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el noreste y suroeste de Oaxaca. En el oeste, sur y este de Guerrero se prevén precipitaciones puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Por su parte, el ciclón ‘Simon’ permanece estacionario pero dejó de afectar a la República Mexicana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Su centro se ubica a 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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