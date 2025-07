Tormenta tropical 'Barry' deja al menos 4 muertos en tres estados

Ciudad de México, a 2 de julio 2025.- El paso de la tormenta tropical ‘Barry’ por el norte del país dejó un saldo de al menos cuatro muertos en tres estados, de acuerdo con las autoridades estatales.

El ciclón tocó tierra el 29 de junio pasado en Tampico Alto, Tamaulipas al día siguiente una pareja de jóvenes que circulaba por el Malecón perdió el camino e ingresó al mar, por lo que perdieron la vida.

Además, en Matamoros un padre y su hija fueron vencidos y arrastrados por la corriente; el adulto murió ahogado y la menor fue rescatada.

Por otra parte, en San Luis Potosí, dos personas fueron arrastradas por la corriente del cuerpo de agua denominado Santa María del Río.

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las víctimas circulaban a bordo de una motocicleta cuento fueron arrastradas por la fuerza del agua.

En ese sentido, el cuerpo sin vida de una de las personas fuer recuperado; no obstante, la segunda persona implicada aun no es localizada, por lo que aun no confirma su muerte.