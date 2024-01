Sin noticias de los comuneros desparecidos, Israel Vargas Jerónimo y Óscar Vargas

Morelia, Michoacán, a 18 de enero del 2024.- A poco más de 15 días de la desaparición de Israel Vargas Jerónimo delegado municipal del partido Más Michoacán y Óscar Vargas Campos, no se tienen informes sobre su paradero.

Al respecto, Jesús Remigio García Maldonado, coordinador general de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Más Michoacán, indicó que los familiares de los activistas continúan la búsqueda por la zona donde les perdieron el rastro el pasado 2 de enero.

"No se tiene todavía ninguna noticia, lo que nos han informado es que las autoridades están haciendo las diligencias de investigación y reiteramos que sí se tomen esas medidas de investigación y sobre todo que no se desmaye en ningún momento en esa acción de búsqueda", apuntó el representante de Más Michoacán.



Israel Vargas Jerónimo y Óscar Vargas Campos, desaparecieron en la comunidad de Ocumicho, municipio de Charapan cuando se trasladaban en su vehículo particular, según versiones de comuneros de la región, fueron levantados por un grupo delincuencial.